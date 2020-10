Darter Durrant wint titel in Premier League

Glen Durrant heeft in Coventry de titel in de Premier League Darts veroverd. De 49-jarige Engelsman versloeg zijn 20 jaar jongere landgenoot Nathan Aspinall in de finale met 11-8. Durrant verdiende met zijn triomf een bedrag van circa 275.000 euro. Aspinall hield aan zijn finaleplaats ruim 130.000 euro over. Beiden debuteerden in dit lucratieve toernooi.

Durrant versloeg de Schot Gary Anderson in de halve finales met 10-9. Hij is drievoudig wereldkampioen van de BDO. Aspinall plaatste zich ten koste van de Schot Peter Wright, de regerende wereldkampioen bij de PDC, voor de finale (10-7).

Michael van Gerwen won de Premier League in de laatste vier jaar. De nummer 1 van de wereld wist zich dit seizoen echter niet te plaatsen voor de halve finales.