Einde seizoen wielrenner Quintana door knieblessure

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana komt dit seizoen niet meer in actie. Hij neemt de tijd om de herstellen van een knieblessure, meldde hij via het Twitteraccount van de Colombiaanse wielerbond. Een operatie aan een breukje in de linkerknieschijf is nodig, aldus de renner.

Quintana liep de blessure op door een val in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij ondervond daar veel hinder van, maar fietste door en eindigde in Parijs als zeventiende in het algemeen klassement. De Colombiaan won in 2014 de Ronde van Italiƫ en in 2016 de Ronde van Spanje. De Tour de France beƫindigde hij twee keer als tweede (2013 en 2015).