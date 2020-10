Japanner Tsunoda serieuze kandidaat Formule 1-team AlphaTauri

De jonge Japanse autocoureur Yuki Tsunoda maakt serieus kans op een Formule 1-stoeltje bij AlphaTauri in 2021. De 20-jarige Tsunoda test op 4 november de racebolide uit 2018 op het circuit van Imola in Italië.

Hij beoogt daar 300 kilometer te rijden om zo zijn voor de Formule 1 vereiste superlicentie te behalen. “Niet crashen dus of van de baan raken, want hoe meer kilometers is maak, hoe beter. Het is van belang de auto goed te leren kennen”, aldus de coureur.

Tsunoda maakt deel uit van het opleidingsteam van Red Bull. Hij rijdt dit seizoen in de Formule 2 en staat mede dankzij twee overwinningen derde in de tussenstand. Een plek bij de top vier in de eindstand is een andere voorwaarde om de superlicentie voor de koningsklasse te bemachtigen.

Als de Japanner zijn ‘rijbewijs’ voor de Formule 1 binnen heeft, zal hij in december de testraces in Abu Dhabi rijden na de slotrace. Hij aast op het zitje van de Rus Daniil Kviat, die dit jaar niet bijzonder presteert bij AlphaTauri.