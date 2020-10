Kickbokser Verhoeven verdedigt titel tegen Ben Saddik

Kickbokser Rico Verhoeven kan zich voorbereiden op een gevecht met de Belg Jamal Ben Saddik. Vechtsportorganisator Glory kondigde het duel om de wereldtitel in het zwaargewicht aan, maar waar en wanneer is nog niet bekend.

Ben Saddik streed in 2017 al eens tegen Verhoeven om de wereldtitel. De Belg verloor door een technische knock-out, maar aast op revanche. Ben Saddik won in december 2018 in Ahoy een achtmanstoernooi bij de zwaargewichten, nota bene met een gebroken hand.

Verhoeven vocht voor het laatst tegen Badr Hari vorig jaar december. In een volgepakt Gelredome won hij van de Amsterdammer, die moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de negende keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

Hari komt al eerder in actie in een vechtevenement van Glory, maar bij dat gevecht zal geen publiek aanwezig zijn. Hij treft op 7 november de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Het duel zal te zien zijn tegen betaling op internet. Glory moet vanwege de aangescherpte coronamaatregelen nog wel definitieve goedkeuring krijgen en ervoor zorgen dat de kickboksduels op een zo veilig mogelijke manier doorgang kunnen vinden.