Narváez draagt zege op aan overleden ploegleider

De Ecuadoraan Jhonatan Narváez dacht donderdag na de winst in de twaalfde etappe van de Ronde van Italië aan zijn dit voorjaar overleden ploegleider Nicolas Portal. De Fransman was zeer geliefd bij Ineos-Grenadiers. “Dit is mijn eerste overwinning in de WorldTour. Ik heb zo veel geleerd van Nicolas. Ik wil deze overwinning opdragen aan hem”, sprak Narváez in Cesenatico.

Narváez bereikte na een solo in de stromende regen de finish nadat zijn medevluchter Mark Padoen uit Oekraïne lek was gereden. “Mijn ploegleider zei: probeer een beetje op hem te wachten. Maar de wedstrijd ging op dat moment erg snel en toen ik het tijdsverschil meekreeg, besloot ik toch voor mijn kans te gaan en ben ik vol doorgereden tot de finish.”

Narváez bezorgde zijn ploeg, die kopman Geraint Thomas al na drie dagen door een val kwijt was, de derde ritzege in deze Giro. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Ganna had al twee etappes gewonnen. “Toen ik wakker werd dacht ik al dat ik vandaag een hoofdrol wilde vervullen. Ik heb geen probleem met regen en kou. Ik heb liever dit weer dan de hitte. Ik ben heel trots dat we samen met de ploeg onze rug gerecht hebben na het uitvallen van Geraint.”