Roglic verdedigt titel in Ronde van Spanje

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic verdedigt in de komende Ronde van Spanje zijn titel van vorig jaar. De kopman van Team Jumbo-Visma heeft het startnummer 1 gekregen van de organisatie van de Vuelta, die dinsdag 20 oktober begint in Irún.

Roglic leek vorige maand op weg naar de eindzege in Tour de France, maar raakte op de voorlaatste dag in de tijdrit de gele leiderstrui kwijt aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Al eerder was bekend dat Tom Dumoulin, de nummer zeven in de Tour, ook van start gaat in de Ronde van Spanje. Hij zei bij het afgelopen WK in Imola zich niet specifiek voor te bereiden, maar is door de ploeg ook aangewezen als kopman.

Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, George Bennett, Jonas Vingegaard en Paul Martens completeren de ploeg voor de Vuelta.