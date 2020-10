Virus spookt door het hoofd van Kelderman

Wilco Kelderman vreest het coronavirus in de Ronde van Italië. “Speciaal met dit weer spookt het door je hoofd. Het is koud en dan waait het virus makkelijker rond. De kans is dan groter dat we het krijgen”, zei de kopman van Team Sunweb tegen Sporza voor vertrek van de twaalfde etappe in Cesenatico.

Twee ploegen hebben de Giro al verlaten nadat renners en stafleden op de rustdag positief testten op het coronavirus, onder wie Steven Kruijswijk. Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott trokken zich terug uit de koers. Bij Sunweb haakte Michael Matthews af, hoewel hij bij een hertest alweer negatief testte. “Super spijtig dat hij al uit de ronde is en dat het zo moet gaan. Het zou zomaar kunnen dat we de ronde eerder eindigen, maar ik blijf me focussen tot in ieder geval de volgende rustdag en dan zien we verder.”

De onrust over het virus nam donderdag toe toen er nieuws uitlekte dat zeventien politieagenten die de Giro begeleidden positief hadden getest op het virus. Met name de Belgische renner Thomas De Gendt voelde zich onveilig. “Het gaat de verkeerde kant op met de Giro. Ik moet eerlijk zijn, mijn hoofd staat niet echt naar koersen”, zei hij.

De organisatie van de Giro haastte zich met de verklaring dat de besmette agenten niet betrokken waren bij de Giro, maar bij de alternatieve versie met elektrische racefietsen. “Dat evenement staat helemaal los van de Giro d’Italia en vindt ook gescheiden van onze ronde plaats. De agenten die de renners in de Giro escorteren, zijn ook getest en allemaal negatief.”