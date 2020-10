Zwemster Pellegrini ontbreekt in Boedapest wegens corona

De Italiaanse topzwemster Federica Pellegrini moet de eerste wedstrijden uit de International Swimming League (ISL) in Boedapest laten schieten. De meervoudig wereldkampioene is besmet met het coronavirus, meldt ze op Instagram.

Pellegrini, die in Tokio volgend jaar voor de vijfde keer aan de Olympische Spelen wil meedoen, meldt dat ze zich woensdag na een training niet lekker voelde. “Ik ben eerder gestopt en naar huis gegaan. Onderweg kreeg ik ook last van een zere keel. Daarom heb ik me laten testen waaruit naar voren kwam dat ik Covid-19 heb”, schreef ze.

In de ISL nemen zwemmers uit de hele wereld het in teamverband vier weekeinden tegen elkaar op. Uit Nederland komen onder meer Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint in actie in de Hongaarse hoofdstad. Femke Heemskerk vertrekt later nadat ze vorige week positief had getest op het coronavirus. Ze had geen klachten en hoopt na het eerste weekeinde alsnog naar Boedapest af te reizen.