Basketball League boos: weggezet als amateurs

Voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League is zeer teleurgesteld dat minister Tamara van Ark van Sport geen uitzondering maakt voor de eredivisie in het basketbal in de gedeeltelijke lockdown. “We zijn een professionele sport en dan doet het toch wel pijn als je wordt weggezet als amateurs”, zegt hij naar aanleiding van de verklaring van Van Ark dat alleen het betaald voetbal in de ere- en eerste divisie en het eredivisievoetbal voor vrouwen mogen doorgaan.

Braakman hoopt dat hij samen met enkele andere bonden en sportkoepel NOC*NSF de minister nog op andere gedachten kan brengen. “Ik had gehoopt dat onze lobby sterker zou zijn, maar de minister heeft haar besluit al genomen voordat er een echt gesprek is geweest. Dat gesprek moet er toch wel komen, want wij kunnen waarborgen dat we onze competitie op een verantwoorde wijze kunnen laten plaatsvinden.”

Braakman stelt dat de twaalf teams in de Basketball League zich goed houden aan de coronaprotocollen. “Onze teams bevinden zich in een ‘bubbel’, spelers en stafleden worden dagelijks gecontroleerd op hun gezondheid. Ik durf de stelling wel aan dat de onze competitie professioneler is georganiseerd dan menig club in het vrouwenvoetbal of eerste divisie.”