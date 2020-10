Japan zet volgende stap: 80 procent van stadion vol

Japan werkt toe naar vollere stadions bij sportwedstrijden. Later deze maand worden bij wijze van test drie honkbalduels gespeeld waarbij 80 procent van alle plaatsen zijn bezet. Tot nu toe is het, vanwege het coronavirus, nog zo dat niet meer dan 50 procent van het stadion bezet mag zijn.

Japan zegt toe te zijn aan de volgende stap omdat nu de meeste wedstrijden zonder problemen door kunnen gaan. Mochten de drie testwedstrijden in het Yokohama Stadium een succes worden, dan kunnen ook alle andere professionele stadions de capaciteit verder vergroten.

Mensen die sportwedstrijden in Japan bezoeken dragen een mondkapje, moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten meten en daarna desinfectiemiddel gebruiken. Ook is het verplicht je contactgegevens achter te laten. Er wordt niet gezongen of heel hard geschreeuwd en de bierverkopers, die normaal gesproken over de tribunes lopen, zijn voorlopig verdwenen.

Het project is ook belangrijk voor de organisatoren van de Olympische Spelen van komende zomer. “Het is bemoedigend om te zien dat sport elke dag een glimlach op de gezichten van mensen tovert”, aldus een woordvoerder van de organisatie tegen persbureau Reuters. “We zien dit als een waardevolle kans om expertise op te doen over Covid-19-tegenmaatregelen en wisselen informatie uit met betrokken partijen.”

Er zijn al meer dan zeven miljoen tickets verkocht voor de Spelen.