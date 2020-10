Nederland blijft weg bij EK turnen in Turkije

Nederland zal bij de Europese kampioenschappen turnen in december in Turkije ontbreken in het deelnemersveld. In overleg met de medische staf van de turnbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF is besloten om het titeltoernooi in Mersin over te slaan.

“We nemen onze verantwoordelijkheid als land waarin het virus op dit moment zo heftig is en nemen geen risico’s”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. “De veiligheid van de sporters en de begeleiding staat voorop. Uiteraard hebben we begrip voor de lastige situatie van onze sporters en het feit dat zij een groot toernooi als de EK zullen moeten missen.”

De KNGU onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het organiseren van een vervangend toernooi voor junioren en senioren. Deze wedstrijd zou moeten plaatsvinden in Heerenveen, waar in december een nieuwe turnhal geopend wordt.

Na het uitstellen van de EK in april (Parijs voor vrouwen, Bakoe voor mannen), werd het toernooi in zijn geheel verplaatst naar december in Bakoe. Een week geleden werden de EK opnieuw verplaatst, naar het Turkse Mersin. De titelstrijd voor de mannen staat gepland van 9 tot 13 december en die van de vrouwen van 17 tot 20 december.

Vorig jaar greep Epke Zonderland in Polen de Europese titel aan het onderdeel rekstok. Eythora Thorsdottir behaalde EK-zilver op het onderdeel vloer.