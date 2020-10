NOC*NSF betreurt en respecteert besluit minister

NOC*NSF heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van sportminister Tamara van Ark om de mogelijkheden voor topsportcompetities binnen de genomen maatregelen tegen corona te verruimen. De sportkoepel wilde ook af van de nu verplichte maximale groepsgrootte van vier personen in de breedtesport.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is jammer dat wij nu op deze twee belangrijke onderwerpen niet met de minister in gesprek kunnen gaan. Gezien de huidige verspreiding van het virus ziet het kabinet geen mogelijkheid om sport verder uit te zonderen van de maatregelen, laat de minister ons weten. Dat respecteren wij. Wel doet de minister ons de toezegging om snel in gesprek te gaan over mogelijkheden waarop dit wel zou kunnen zodra de ontwikkelingen dat weer toelaten. Dat gesprek gaan wij graag aan.”

“We richten ons nu vooral op wat er wel mogelijk is om Nederland in beweging te houden”, vervolgt Dielessen. “Ik heb diepe bewondering voor al die verenigingen en vrijwilligers die ook met de huidige beperkingen om weten te gaan om de komende dagen weer vele miljoenen sporters op hun sportaccommodaties te ontvangen.”

Er geldt binnen de maatregelen alleen een uitzondering voor het betaald voetbal in de ere- en eerste divisie en het eredivisievoetbal voor vrouwen.