Oud-turnster Willems stopt als bestuurder gymnastiekunie KNGU

Fieke Willems stopt na acht jaar als bestuurder bij gymnastiekunie KNGU. De 37-jarige voormalige turnster heeft het te druk met andere zaken. Ze is arts en momenteel druk met het coronavirus en heeft daarnaast jonge kinderen.

“De KNGU is op dit moment bezig met een groot onderzoek naar de gezondheid en veiligheid van de sport, een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Dit maakte mijn besluit om nu te stoppen extra moeilijk”, aldus Willems. “Niet alleen de situatie bij de KNGU vraagt op dit moment een groot commitment met een forse tijdsinvestering, maar ook mijn baan als arts in coronatijd en niet op zijn minst mijn jonge kinderen. Hoewel het dus lastig blijft om de KNGU juist in deze tijd te verlaten, hebben mijn jonge gezin en mijn baan als neuroloog prioriteit.”

De KNGU heeft nog geen opvolger voor Willems.