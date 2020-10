Renners vaker getest op corona in Ronde van Italië

De renners in de Ronde van Italië worden nog vaker op het coronavirus getest. Dat zei koersdirecteur Mauro Vegni bij de start van de dertiende etappe in Cervia. Volgens hem is de toestand onder controle en hij is niet van plan de Giro voortijdig te staken.

“De testcapaciteit wordt opgevoerd. De ploegen bij wie een besmetting werd vastgesteld, zijn de voorbije dagen grondig getest. We voeren ook vandaag nog testen uit, net als op de rustdag. En als het nodig is, doen we dat voor Milaan nog één of twee keer”, zei Vegni tegen Sporza.

Op de eerste rustdag kwamen acht besmettingen met het coronavirus naar boven, onder anderen bij de renners Steven Kruijswijk en Michael Matthews. De ploegen Jumbo-Visma en Michelton-Scott trokken zich daarop terug uit de ronde. EF Pro Cycling heeft verzocht de Giro voortijdig te beëindigen, op de tweede rustdag komende maandag.

Vegni ziet daar niets in. “Alle tests die we na de rustdag hebben uitgevoerd, zijn negatief. We zullen extra controleren om de renners rust te geven. We praten hier ook over gezondheid. Daar kun je niet mee spelen. We hebben de juiste cijfers vrijgegeven over het aantal besmettingen. We hebben niets te verbergen.”

De Giro-baas ziet ook geen reden de ronde eerder te stoppen. “Daar is geen enkele reden toe. Ik heb steeds gezegd dat we willen arriveren in Milaan en er is nog niemand die me gezegd heeft dat dat onmogelijk is.”