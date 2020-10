Sunweb aast op dagsucces met jonge talenten in Vuelta

Team Sunweb gooit de jonkies uit de ploeg voor de leeuwen in de Ronde van Spanje. Liefst vijf renners maken hun debuut in een grote wielerronde, onder wie de Nederlandse jongeling Thymen Arensman. Ook voor de Brit Mark Donovan, de Duitsers Max Kanter en Martin Salmon en de Belg Ilan Van Wilder wordt de Vuelta de eerste kennismaking met een grote ronde.

“Met een jonge maar zeer getalenteerde groep gaan we niet alleen op jacht naar dagsucces, maar kijken we evengoed naar de ontwikkeling van onze renners”, zegt ploegcoach Marc Reef. “Een grote ronde is de perfecte omgeving om ons te concentreren op het proces van samenwerking tussen jonge jongens en de expertises binnen het team toe te passen. We willen daarbij geen druk opleggen.”

De 20-jarige Arensman maakte in augustus zijn profdebuut in de Ronde van de Ain. Hij wist in 2018 te verrassen met de tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst. De Gelderse renner kan goed bergop fietsen.

De Australiërs Robert Power en Michael Storer en de Duitser Jasha Sütterlin completeren de ploeg voor de Vuelta, die 20 oktober begint in Irún met een bergrit.