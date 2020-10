Teleurgestelde hockeybond wil snel gesprek met Van Ark

De Nederlandse hockeybond wil op korte termijn een gesprek met minister Tamara van Ark van Sport. De KNHB wil haar ervan overtuigen dat de hoofdklasse bij de mannen en de vrouwen een doorstart verdient en een uitzonderingspositie verdiend. De minister hield vrijdag vast aan haar besluit dat in de gedeeltelijk lockdown alleen het betaald voetbal in de ere- en eerste divisie en het eredivisievoetbal voor vrouwen mogen doorgaan.

“De KNHB is teleurgesteld in het besluit van minister Van Ark, vooral omdat er nog geen overleg heeft plaats kunnen vinden tussen sportkoepel NOC*NSF en de overheid”, luidt een verklaring. “De hockeybond denkt met de hoofdklasse dames en heren te kunnen voldoen aan de eisen die op dit moment ook aan de eredivisie en eerste divisie voetbal worden gesteld. Daarover was de KNHB graag het gesprek aangegaan met de minister en NOC*NSF. De KNHB hoopt dat dat gesprek op korte termijn alsnog zal plaatsvinden.”