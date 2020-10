Wielrenner Almeida teleurgesteld na missen ritwinst

Wielrenner Joao Almeida verstevigde vrijdag in de dertiende etappe van de Ronde van Italië zijn leidende positie in het algemeen klassement. Toch was de Portugees niet tevreden, omdat hij de ritwinst net miste. “We verdienden als ploeg de overwinning. Dit is jammer”, aldus de rozetruidrager na zijn tweede plaats achter de Italiaan Diego Ulissi.

Almeida zat in de openingstijdrit lange tijd in de ‘hotseat’, maar werd tweede achter Filippo Ganna. In de vijfde etappe finishte hij als derde, net zoals in de tiende rit. Vrijdag kwam hij slechts een half wiel tekort voor de zege. “Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld”, sprak hij. “Ik baal er van. Ik was er echt heel dichtbij, maar net niet dicht genoeg.”

De Portugees was wel tevreden dat hij opnieuw wat tijd won in het klassement dankzij de zes bonificatieseconden. “Ik ben blij dat ik wat seconden heb gepakt. Dat kan nooit geen kwaad.” Het verschil met nummer 2 Wilco Kelderman is 40 seconden.