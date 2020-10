Wielrenner Ulissi wint sprint in 13e etappe Giro

Wielrenner Diego Ulissi heeft de dertiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan was in de sprint de snelste, met een minimale voorsprong op João Almeida. De Portugees blijft de leider in het algemeen klassement, met 40 seconden voorsprong op Wilco Kelderman. De Oostenrijker Patrick Konrad eindigde als derde in de rit.

De etappe ging van Cervia naar Monselice, over 192 kilometer, met twee beklimmingen in de laatste fase. Ulissi won eerder in de Giro ook al de tweede etappe.