Honkbalbond KNBSB na stilleggen competitie: niemand kampioen

In de hoofdklasse bij het honkbal komt dit jaar geen kampioen. Honk- en softbalbond KNBSB heeft dat besloten nadat de competitie vanwege het coronavirus voor zeker een maand is stilgelegd.

L&D Amsterdam stond na twee wedstrijden op een voorsprong van 2-0 in de Holland Series. Het bestuur van de KNBSB vindt die voorsprong niet voldoende om voor dit seizoen een kampioen aan te wijzen. “Hoewel het een mooie voorsprong is, hebben de Amsterdammers een jaar eerder zelf bewezen dat een team uit geslagen positie terug kan komen en de best-of-seven toch nog naar zich toe kan trekken”, aldus de bond.

L&D Amsterdam won in 2019 de titel door een achterstand van 3-0 in de serie om te draaien tot een overwinning van 4-3.

Bij de softbalsters in de Golden League stond er dit jaar geen Holland Series op het programma. In overleg met de deelnemende verenigingen werd besloten om in dit door corona ingekorte seizoen alleen een reguliere competitie te spelen. Roef! en Sparks Haarlem staan met 34 punten uit 22 wedstrijden samen bovenaan. Volgens de wedstrijdbepalingen van de KNBSB zou er dan een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden om een kampioen te bepalen. Omdat deze wedstrijd nu niet gespeeld kan worden, heeft het bestuur van de KNBSB besloten om ook in deze klasse geen kampioen uit te roepen.