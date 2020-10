Honkballers van Houston Astros dwingen zevende duel af

De honkballers van Houston Astros hebben een beslissende zevende wedstrijd afgedwongen in de finale van de American League tegen Tampa Bay Rays. Ze waren hun tegenstander met 7-4 de baas.

Astros is pas de tweede ploeg in de geschiedenis van de hoogste honkbalcompetitie van de Verenigde Staten die in de play-offs is teruggekomen van een achterstand van 3-0, na Red Sox in 2004. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de World Series.

Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers ook nog uitzicht op deelname aan de World Series. De werper uit CuraƧao won met zijn club van Atlanta Braves (7-3). Jansen verscheen in de negende inning op de heuvel en gooide drie tegenstanders uit. Los Angeles Dodgers verkleinde de achterstand tot 2-3.