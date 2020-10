Keniaanse atlete Jepchirchir wint wereldtitel op halve marathon

De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft de wereldtitel op de halve marathon veroverd. Ze finishte in het Poolse Gdynia met een wereldrecord van 1.05,16.

De Duitse Melat Yisak Kejeta eindigde als tweede op 2 seconden. Yalemzerf Yehualaw uit Ethiopiƫ werd derde op 3 seconden van de winnares. Sifan Hassan zag af van deelname. De Nederlandse atlete besloot afgelopen week in samenspraak met haar coach Tim Rowberry haar korte, maar intensieve seizoen te beƫindigen.

De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter verbeterde afgelopen weekend in Hengelo het Europees record op de 10.000 meter naar 29.36,67. De 27-jarige Hassan verpulverde op 4 september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18 kilometer en 930 meter. Tussendoor won ze nog de 5000 meter bij de Gouden Spike in Ostrava.

Susan Krumins reisde evenmin af naar Polen. Bij de Nijmeegse atlete, vorig jaar zevende op de 10.000 meter op het WK in Doha, speelde deze week een blessure op en ze wil geen risico nemen. Krumins fungeerde begin oktober als gangmaker in de marathon van Londen.