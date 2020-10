MotoGP-racer Iannone krijgt volgende maand duidelijkheid van CAS

Het hof van sportarbitrage CAS doet half november uitspraak in het beroep dat de Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone tegen een schorsing van 18 maanden heeft aangetekend. De MotoGP-rijder van Aprilia werd vorig jaar november bij de Grote Prijs van Maleisië betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde.

Iannone mag van de internationale motorsportfederatie FIM pas op 16 juni 2021 terugkeren in de koningsklasse van de motorsport. Hij besloot in beroep te gaan tegen zijn schorsing bij het CAS. De Italiaan (30) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Het huidige seizoen in de MotoGP eindigt op 22 november met de Grote Prijs van Portugal.