Motorcoureur Quartararo pakt na zware val in training alsnog pole

Motorcoureur Fabio Quartararo begint de Grote Prijs van Aragón zondag vanaf poleposition. De Fransman was eerder op de dag tijdens de vrije training zwaar ten val gekomen, maar dat hinderde hem in de kwalificatierace niet.

Voor Quartararo is het de tiende keer in zijn loopbaan dat hij in de MotoGP poleposition behaalt en de vierde keer dit jaar. Achter Quartararo zette de Spanjaard Maverick Vinales de tweede tijd neer.

Quartararo (Yamaha-SRT) heeft in de WK-stand een voorsprong van tien punten op de Spanjaard Joan Mir, die in de kwalificatie als zesde finishte.

“Eerlijk gezegd had ik kort na mijn val niet verwacht aan de kwalificatie mee te kunnen doen”, zei Quartararo, die na zijn val tientallen meters doorgleed op het asfalt en vooral last leek te hebben van zijn schouder.