Tennisser Zverev naar finale in Keulen

Alexander Zverev kan zondag voor de twaalfde keer een ATP-toernooi winnen. De 23-jarige Duitser bereikte zaterdag de finale in Keulen. Zverev, die als eerste is geplaatst, won in twee sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich: 7-5 7-6 (3).

Zverev won zeventien maanden terug in Genève voor het laatst een toernooi. Een maand geleden was de huidige nummer zeven van de wereld dicht bij de eindzege in de US Open. De Oostenrijker Dominic Thiem was hem in een slopende wedstrijd van vijf sets net de baas. “Die wedstrijd spookt nog 20 tot 25 keer per dag door m’n hoofd. Ik droom er zelfs van”, aldus Zverev zaterdag.

In de finale in Keulen is de Canadees Félix Auger-Aliassime zijn tegenstander.