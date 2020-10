Trainer Koeman is Depay en Wijnaldum nog niet vergeten

Trainer Ronald Koeman wil in januari een nieuwe poging wagen om Memphis Depay naar FC Barcelona te halen. “Dat is zeker een mogelijkheid”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “Dat ga ik wel proberen, want ik heb hem er graag bij. Maar ik kan nu niet inschatten hoe de financiële situatie van de club in januari is. Dat is afwachten.”

Barcelona mocht Depay vorige maand niet van Olympique Lyon overnemen vanwege financiële regels van La Liga, de organisator van de hoogste voetbalcompetitie van Spanje. “We wilden Memphis graag hebben omdat hij een prima speler is en omdat hij kwaliteiten heeft die we in mijn ogen ontberen”, stelt Koeman. “Memphis kun je als aanspeelpunt gebruiken, maar ook in de diepte wegsturen. Hij is sterk, dynamisch, en kan zowel in de spits als vanaf de linkerkant spelen. Ik heb hem vooraf natuurlijk gesproken over mijn ideeën. In principe lag alles klaar, maar door de regels van La Liga wisten we dat we éérst een speler moesten verkopen.”

Koeman is ook nog steeds gecharmeerd van Georginio Wijnaldum, de Nederlandse middenvelder van FC Liverpool. “Gini heeft een geweldig gevoel voor ruimte. Hij kan vanaf het middenveld fantastisch goed bij de goal komen, daarin kon hij echt iets toevoegen aan het team. Maar zijn positie had uiteindelijk minder prioriteit dan bijvoorbeeld de rechtsback of de spitspositie.”