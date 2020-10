Wereldkampioen Ganna wint tijdrit in Giro, Almeida behoudt roze

Wielrenner Filippo Ganna heeft ook de tweede tijdrit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Voor de 24-jarige Italiaan is het al de derde ritzege in deze Giro.

Ganna legde het heuvelachtige parcours tussen Conegliano en Valdobbiadene over 34,1 kilometer af in 42.40 minuten. De wereldkampioen tijdrijden was daarmee in de veertiende etappe bijna 26 seconden sneller dan zijn Australische ploeggenoot Rohan Dennis bij Ineos-Grenadiers. De Amerikaan Brandon McNulty was op 1.09 minuut derde.

João Almeida heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement licht uitgebouwd. De Portugese rozetruidrager van Deceuninck – Quick-Step was met 44.11 minuten bijna 16 seconden sneller dan Wilco Kelderman die met 44.27 minuten als negende eindigde.

Kelderman begint zondag aan de lastige bergetappe met 56 seconden achterstand op Almeida. De kopman van Sunweb pakte wel tijd op de meeste andere klassementsrenners. De Spanjaard Pello Bilbao staat derde op 2.11 minuten van de Portugees. McNulty klom door de goede tijdrit naar de vierde plaats op 2.23, voor Vincenzo Nibali (2.30), Rafal Majka (2.33) en Domenico Pozzovivo (2.33). Jakob Fuglsang heeft al 4.08 minuten achterstand op het roze.

De vijftiende etappe van zondag is een bergrit met aankomst in Piancavallo na een beklimming van 14,3 kilometer van de eerste categorie.