Wielrenner Kelderman tevreden met negende plaats in tijdrit

Wielrenner Wilco Kelderman was tevreden met zijn uitslag in de tweede tijdrit in de Ronde van Italië. De kopman van Team Sunweb eindigde in Valdobbiadene als negende op 1.47 minuten van ritwinnaar Filippo Ganna, en staat daardoor tweede in het algemeen klassement op 56 seconden van de Portugees João Almeida. Op de klassementsrenners Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo won de Nederlander veel tijd.

“Met de hoge bergen nog op het programma ben ik tevreden met de uitslag”, zei Kelderman. “Ik verras mijzelf hier eigenlijk. De hele Giro gaat beter dan verwacht, dus ik ben heel blij met hoe het tot dusverre gaat.”

Kelderman maakt zich geen zorgen over het toegenomen verschil met rozetruidrager Almeida. De Portugees liep met 16 seconden uit. “Er volgt nog een superzware laatste week. Uiteindelijk zal het verschil in het algemeen klassement eerder gaan om minuten dan om seconden.”