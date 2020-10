Zware val van motorcoureur Quartararo in vrije training MotoGP

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo is zaterdag zwaar ten val gekomen tijdens een vrije training voor de Grand Prix van Aragón. De leider van het WK-klassement in de MotoGP verliet het circuit per brancard. Hij leek vooral last van een schouder te hebben.

Quartararo gleed na zijn val tientallen meters door op het asfalt. Er waren meer valpartijen op het Spaanse circuit. Vanwege de relatief lage temperatuur van zo’n 12 graden hebben de coureurs moeite de banden van hun motorfiets op de juiste temperatuur te brengen.

De organisatoren van de race hebben de kwalificatie van zaterdagmiddag inmiddels uitgesteld naar 14.50 uur. Tegen die tijd is het zo’n 17 graden in Aragón. De race begint zondag ook een uur later, niet om 14.00 maar om 15.00 uur.