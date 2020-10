Wereldkampioen Julian Alaphilippe is zondag uitgevallen in de Ronde van Vlaanderen na een aanrijding met een motor. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step reed samen met de Belg Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel voorop toen hij tegen een langzaam rijdende motor opreed. Alaphilippe lette in het laatste wiel even niet op toen het drietal een motorrijder passeerde.

Er waren nog ruim 30 kilometer te rijden. Alaphilippe was de initiator van de vlucht.