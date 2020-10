Blaak soleert naar winst in de Ronde van Vlaanderen

Chantal van den Broek-Blaak (Boels-Dolmans) heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Nadat eerder op de zondag Mathieu van der Poel bij de mannen zegevierde, ging ook de vrouweneditie naar een Nederlandse renster. Haar land- en ploeggenoot Amy Pieters kwam ruim een minuut na Blaak als tweede over de finish. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als derde.

De Nederlandse ploeg Boels-Dolmans was met Anna van der Breggen, Blaak en Pieters sterk vertegenwoordigd in de finale. Richting de Paterberg trok Blaak door en begon aan een solo op 18 kilometer van de finish.

“Ik ben heel blij dat ik hier eindelijk als eerste over de streep mag komen”, vertelde de 30-jarige Blaak. “Het was niet per se de bedoeling om er vanaf de Paterberg vandoor te gaan. Ik keek om mij heen en zag dat ik alleen voorop zat. Toen ik hoorde dat Anna en Amy nog bij de achtervolgers zaten wist ik dat we het spel konden spelen.” Dat spel werd volgens de winnares perfect uitgespeeld. “Ik had zo’n goede ‘back-up’ met hen. Vanaf dat moment begon ik te geloven in een overwinning.”

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en haar ploeggenoot Grace Brown leidden de achtervolging vanaf de Paterberg maar slaagden er niet in de voormalig wereldkampioen te achterhalen. In de laatste tien kilometer liep Blaak zelfs uit omdat er in de groep achtervolgers, mede door toedoen van Van der Breggen en Pieters, geen sprake van samenwerking meer was.

De Italiaanse Marta Bastianelli (33) verdedigde haar zege van vorig jaar niet vanwege coronabesmettingen bij haar ploeg Alé BTC Ljubljana. Ook de rensters van Team Astana en het Belgische Chevalmeire trokken zich voorafgaand aan de Ronde terug.