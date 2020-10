Breukjes in rechterhand wereldkampioen Alaphilippe na aanrijding

Wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft bij zijn aanrijding in de Ronde van Vlaanderen enkele breukjes in zijn rechterhand opgelopen. De 28-jarige wielrenner van Deceuninck – Quick-Step ondergaat maandag in een ziekenhuis in Herentals een operatie. De Franse coureur zou sowieso na de klassieker in België zijn seizoen beëindigen.

Alaphilippe fietste samen met de latere winnaar Mathieu van der Poel en nummer 2 Wout van Aert voorop toen hij tegen een langzaam rijdende motor aanreed. Hij zat in het laatste wiel en kon de motorrijder niet meer ontwijken waarna hij een smak maakte op het wegdek. Van der Poel wist een fractie eerder een aanrijding nog net te voorkomen.