Kelderman hoeft alleen zijn ploeggenoten te volgen

De kans wordt steeds groter dat een tweede Nederlandse wielrenner na Tom Dumoulin in 2017 de Giro d’Italia gaat winnen. Zondag finishte Wilco Kelderman als tweede achter de Brit Tao Geoghegan Hart in de vijftiende etappe, een zware bergrit. Hij verkleinde zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida tot 15 seconden. “Ik hoefde vandaag alleen maar mijn ploeggenoten te volgen, ongelooflijk hoe goed zij reden”, verklaarde Kelderman een deel van zijn succes.

Zijn ploeggenoot Jai Hindley, derde in de rit en nu ook derde in het klassement, was na afloop duidelijk . “Voor mij is Wilco de favoriet om de Giro te winnen. We willen de roze trui zo snel mogelijk veroveren en hem dan verdedigen”, sprak de Australiër die een kleine drie minuten op de Portugees Almeida (Deceuninck – Quick-Step) moet toegeven.

Kelderman bereikte de voet van de slotklim zelfs nog met vier ploeggenoten om zich heen. “Iedereen reed supersterk, het is ongelooflijk hoe onze ploeg hier presteert. We missen nu alleen nog de roze trui, maar verder was het een geweldige dag”, aldus Kelderman.