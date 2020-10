Noorse skiër Braathen eerste winnaar wereldbeker mannen

De Noorse skiër Lucas Braathen mag zich de eerste winnaar bij de mannen noemen in de wereldbeker van deze winter. Hij was de beste op de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. Braathen bleef na twee manches de Zwitser Marco Odermatt vijf honderdsten voor. De Zwitser Gino Caviezel eindigde als derde.

De Noor Henrik Kristoffersen, vorig jaar winnaar van de wereldbeker reuzenslalom, kwam niet verder dan de vijfde plaats in de openingsrace. Zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde, die vorige winter de algemene wereldbeker veroverde, ging onderuit in de eerste manche.

Toeschouwers waren vanwege de coronamaatregelen niet welkom op de piste in Sölden.

De Italiaanse Marta Bassino was zaterdag de eerste winnaar in de wereldbeker bij de vrouwen. Ook voor de vrouwen stond er een reuzenslalom op het programma.