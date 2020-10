Rins achtste winnaar van dit seizoen in enerverende MotoGP

Het blijft ongemeen spannend in de MotoGP van dit seizoen. De Spanjaard Alex Rins won de Grote Prijs van Aragón. De coureur van Suzuki was al de achtste verschillende winnaar van dit seizoen. Rins bleef nipt zijn landgenoot Alex Márquez (Honda) voor. De jongere broer van regerend wereldkampioen Marc Márquez eindigde voor de tweede keer op rij als tweede.

De Spanjaard Joan Mir deed de beste zaken voor het kampioenschap met zijn derde plaats. De coureur van Suzuki nam de leiding in de WK-stand over van de Fransman Fabio Quartararo. De rijder van Yamaha begon de race van poleposition, maar kon in de race in het geheel niet mee in het tempo. Hij zakte steeds verder naar achteren en arriveerde pas al achttiende.

Rins en Márquez reden magistraal op Motorland Aragón. Rins rukte op vanaf de tiende plaats en kwam op enkele ronden voor het einde aan de leiding. Márquez startte zelfs vanaf de elfde plaats. Hij kroop in de slotfase in het achterwiel van Rins, probeerde hem ook in te halen, maar slaagde daar net niet in.