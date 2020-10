Ronde van Vlaanderen laatste klassieker van het jaar

Ruim zes maanden later dan de bedoeling was, wordt alsnog de Ronde van Vlaanderen gereden. De beroemde voorjaarsklassieker stond op het programma voor 5 april, maar werd als gevolg van de coronacrisis een najaarsklassieker.

De ‘Hoogmis’ gaat bij de mannen over 241 kilometer, de vrouwen rijden bijna 136 kilometer. De organisatie heeft het publiek opgeroepen om niet langs de kant te gaan staan, maar de koers thuis op tv te volgen. De wielerfans zullen net als vorige week in Gent-Wevelgem vermoedelijk weer een duel te zien krijgen tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De Nederlander en de Belg, rivalen in het veld √©n op de weg, behoren tot de favorieten in Vlaanderen.

Vorig jaar kwam de Italiaan Alberto Bettiol na een solo als eerste over de streep in Oudenaarde, in 2018 won Niki Terpstra. Volgende week zou ook nog Parijs-Roubaix worden verreden, maar op last van de Franse autoriteiten is die kasseienklassieker afgelast.