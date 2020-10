Sluiter niet verder als coach Duitse tennisster Görges

Raemon Sluiter heeft de samenwerking met de Duitse tennisster Julia Görges beëindigd. Dat meldt de 42-jarige Rotterdamse coach in De Telegraaf. Sluiter heeft de huidige nummer 45 van de wereld twee toernooien begeleid in coronatijd; het WTA-toernooi in Rome en Roland Garros.

Hij sprak bij het aangaan van de samenwerking in juli al van een proef. “Het is niet zo dat de test slecht is bevallen van haar of van mijn kant, maar we hebben het allebei ook wel moeilijk gehad met die bubbel. En er waren teveel onzekerheden om het een vervolg te geven”, zegt Sluiter in de krant. “Ik heb ook gemerkt dat ik in deze tijd niet zit te wachten op reizen. Iedereen zegt dat je thuis moet blijven, dan voelt het ongemakkelijk om in een vliegtuig te stappen.”

Eind vorig jaar kwam een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Sluiter en Kiki Bertens. Onder leiding van de Rotterdamse oud-tennisser drong Bertens door tot de top 10 van de wereld. Met Sluiter als haar coach veroverde de Westlandse acht WTA-titels.