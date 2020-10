Tampa Bay Rays naar World Series na zege op Astros

De honkballers van Tampa Bay Rays hebben de World Series bereikt. De honkballers wonnen het zevende duel in de finale van de American League met 4-2 en beslisten daarmee de best-of-seven-serie. In de finale treft Tampa Bay Rays de winnaar van het duel tussen Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers.

De Rays hadden eerder een voorsprong van 3-0 weggegeven. In het zevende duel kwamen de honkballers van Tampa Bay al snel aan de leiding door een homerun van Randy Arozarena, goed voor twee punten. Mike Zunino sloeg in de tweede slagbeurt meteen nog een homerun erachteraan. Twee punten van de Astros in de achtste inning konden de nederlaag niet meer voorkomen.

Voor Tampa Bay Rays is het de tweede keer dat ze de finale van de World Series bereiken. In 2008 werden ze in de finale met 4-1 verslagen door de Philadelphia Phillies.

Los Angeles Dodgers heeft een zevende duel afgedwongen in de National League. De honkballers uit Los Angeles wonnen met 3-1 van de Atlanta Braves, waardoor de stand in de best-of-seven-serie op 3-3 is gekomen.

De Dodgers liepen in de eerste inning uit naar 3-0 door homeruns van Corey Seager en Justin Turner en een score van Max Muncy. Kenley Jansen gooide de wedstrijd in de negende inning uit voor de Dodgers.

In de nacht van zondag op maandag volgt het beslissingsduel. De winnaar begint op dinsdag in Arlington in Texas aan de World Series tegen de Tampa Bay Rays.