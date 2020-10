Tennisser Zverev boekt in Keulen twaalfde toernooizege

Alexander Zverev heeft zijn twaalfde toernooizege geboekt in het ATP-circuit. De 23-jarige Duitser won zondag in Keulen de finale van de Canadees Félix Auger-Aliassime in twee sets: 6-3 6-3.

Zverevs vorige succes was zeventien maanden geleden in Genève. Vorige maand was de huidige nummer zeven van de wereld dicht bij de eindzege in de US Open. De Oostenrijker Dominic Thiem was hem in een slopende wedstrijd van vijf sets net de baas. Tegen Auger-Aliassime, die 22e staat op de wereldranglijst, hoefde Zverev minder diep te gaan. Hij won overtuigend.