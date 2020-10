Van Aert : Van der Poel was ietsje beter

Wout van Aert nam manmoedig zijn verlies na de spetterende finale van de Ronde van Vlaanderen, waarin de Belg nipt de sprint om de overwinning verloor van aartsrivaal Mathieu van der Poel. “Ik zal die sprint nog wel een paar keer overdoen voordat ik in slaap val vrees ik. Ik heb mezelf niet op grote fouten kunnen betrappen. Mathieu was een heel klein beetje sterker”, vertelde de renner van Jumbo-Visma op Sporza.

Van Aert was ver voor de finale ten val gekomen, zei hij. De Belg buitelde in een greppel, maar kon zonder fysieke schade de koers vervolgen. “Ik raakte mijn bril kwijt en even was ook het goede gevoel weg. Ik moest me daarna naar voren wringen en merkte gelukkig dat ik nog steeds goede benen had. Op de Taaienberg moest ik wel een inspanning leveren om het gat te dichten naar Van der Poel en Alaphilippe.”

De Franse wereldkampioen kwam kort daarna ten val nadat hij tegen een motor opreed. “Die motard liet zich terugzakken en wij bleven als een reflex zo lang mogelijk in zijn slipstream. Hij was denk ik niet 100 procent geconcentreerd. Het was wel jammer voor de koers”, vond Van Aert. “Als we met zijn drie├źn naar de finish waren gereden, had ik een andere tactiek moeten kiezen. Nu was het voor allebei wel vrij duidelijk dat Mathieu en ik samen naar de finish zouden rijden. We hadden allebei vertrouwen in onze eindsprint. Ik wachtte net iets te lang, had er meer baat bij gehad er een lange sprint van te maken.”

Van Aert, die dit jaar Strade Bianche won, evenals Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour de France, voelde geen behoefte zijn boosheid na Gent-Wevelgem op te rakelen. Hij vond toen dat Van der Poel vooral reed om hem niet te laten winnen. “We hebben heel veel gebabbeld onderweg; alle krantenverhalen hebben we doorgenomen”, zei hij spottend. “We staan altijd garant om mooie koersen te maken en dat vind ik alleen maar mooi. We zijn de hele week veel in de aandacht geweest, maar we bezorgen de mensen ook veel spektakel.”