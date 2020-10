Van der Poel: ik bleef sprinten met verzuring tot achter de oren

Mathieu van der Poel wist dat hij de sprint van zijn leven moest rijden om Wout van Aert te kloppen in de Ronde van Vlaanderen. “Opeens was die lijn er en doe ik een ‘jump’. Ik heb tien keer bevestiging gevraagd voordat ik het zeker wist”, zei de 25-jarige Nederlander die zijn rivaal met miniem verschil klopte in Oudenaarde.

“Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden”, zei Van der Poel over de strijd met Van Aert. “Ik was naar Wout aan het kijken en wist, hoe langer we wachten, hoe beter dat is voor mijn sprint. Ik heb hem perfect opgevangen en ben door blijven sprinten. Ik had wel verzuring tot achter mijn oren.”