Weer heupprobleem bij tennisser Murray

De Schotse tennisser Andy Murray heeft weer heupproblemen. Hij heeft zich afgemeld voor het tweede ATP-toernooi in Keulen dat maandag begint, meldde de organisatie.

Een onwillige heup achtervolgt de tweevoudig Wimbledonwinnaar al enkele jaren. Hij vreesde door de slepende blessure zelfs een voortijdig einde aan zijn carrière, maar na een ingrijpende operatie begin 2019 kon Murray toch weer op hoog niveau terugkomen. Hij won zelfs vorig jaar oktober het toernooi in Antwerpen.

Nu spelen de klachten toch weer op. Murray werd vorige week in de eerste ronde van het toernooi in Keulen uitgeschakeld door de Spanjaard Fernando Verdasco. Toen repte hij nog niet over zijn heup, maar liet wel weten dat hij beter moet gaan presteren. “Als ik over een jaar nog steeds de nummer 100 van de wereld ben, dan houd ik het denk ik voor gezien.”