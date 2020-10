Yamaha roept geen vervanger op voor besmette motorcoureur Rossi

Motorcoureur Valentino Rossi mist vanwege zijn coronabesmetting ook de Teruel Grand Prix, eveneens op het circuit in Aragón volgende week. Zijn team Yamaha heeft laten weten geen vervanger op te stellen voor de negenvoudig wereldkampioen.

De 41-jarige Rossi testte deze week positief op het coronavirus en mist daardoor de Grote Prijs van Aragón. Yamaha liet weten dat Rossi voor tien dagen in quarantaine is gegaan en daardoor niet op tijd fit is voor de race op 25 oktober.

“Yamaha heeft de opties afgewogen en beslist geen vervanger op te roepen voor Rossi voor de Teruel Grand Prix”, liet het team weten. “Dit besluit is genomen vanwege de enorme stress die ligt bij de leden van het Yamaha MotoGP-team tijdens dit door het coronavirus verstoorde seizoen.”

Rossi moet eerst negatief testen voordat hij kan terugkeren. Mogelijk kan hij zijn rentree maken in de Grote Prijs van Europa op 8 november in Valencia.