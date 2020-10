Dumoulin start Vuelta met ambitie voor de eindzege

Met ambitie voor de eindzege verschijnt Tom Dumoulin dinsdag aan de start voor de uitgestelde Ronde van Spanje. De Limburger mag zeker in de eerste zware week laten zien dat hij beter in vorm is dan zijn ploeggenoot Primoz Roglic. Als dat het geval is, dan gaat de hele ploeg van Jumbo-Visma voor hem werken.

Nog geen twee maanden geleden tijdens de eerste ritten van de Tour de France had de 29-jarige Dumoulin al snel door dat Roglic een veel betere kans had om de gele trui naar Parijs te brengen. Hij cijferde zich weg, werd vervolgens sterker en sterker en baalde dat de Sloveen zijn leidende positie op de voorlaatste dag aan zijn ontketende landgenoot Tadej Pogačar verspeelde.

“Dat was pijnlijk maar hoort ook bij het racen”, keek Dumoulin maandag tijdens een virtuele persconferentie samen met Roglic nog even terug op de Tour. “Ik heb geaccepteerd hoe het is gelopen”, zei Roglic. “Het lijkt er op dat de derde week van de Vuelta iets minder zwaar is. Misschien is dat gunstig voor mij. Tom en ik zijn de leiders van onze ploeg hier in de Vuelta. Als blijkt wie de beste is, dan werkt de hele ploeg voor de beste.”

Als alles volgens plan verloopt, dan krijgen Dumoulin en Roglic tot de laatste rit van 8 november naar Madrid hulp van Robert Gesink, George Bennett en Sepp Kuss, die hen ook al in de Tour bijstonden. Lennard Hofstede, Paul Martens en Jonas Vingegaard completeren de ploeg van Jumbo-Visma in de laatste grote ronde van een vreemd seizoen.

De 30-jarige Roglic start als titelverdediger aan de eerste heuvelachtige etappe van Irún naar Arrate. Dumoulin denkt nog wel eens aan vijf jaar geleden toen hij op de laatste bergetappe zijn rode leiderstrui verspeelde. “Maar ik won ook twee etappes en bijna de hele ronde”, stelde hij. “Daar ben ik nog steeds wel trots op.”

Dumoulin denkt dat de concurrentie voor hem en Roglic uit de hoek komt van Thibaut Pinot, Alejandro Valverde en Richard Carapaz. “Verder weet ik niet hoe Chris Froome ervoor staat”, zei hij over de Brit die na tien jaar afscheid neemt bij Ineos Grenadier. “Hij blijft een van de beste renners van de laatste jaren.”

De voorbereiding op de Vuelta was niet ideaal, weet Dumoulin met de laatste etappe van een maand geleden van de Tour nog vers in zijn achterhoofd. “Ik heb twee weken rust genomen en nog Luik-Bastenaken-Luik gereden”, zei hij. “Maar alle deelnemers hebben dezelfde problemen. Alle wedstrijden komen snel achter elkaar. Maar nu we er toch zijn, zou het een schande zijn als we er niet alles aan zouden doen om deze Vuelta te winnen. Dit is gewoon weer een nieuwe kans voor ons.”