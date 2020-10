Eerste zege golfer Kokrak op Amerikaanse Tour na 233 toernooien

De Amerikaanse golfer Jason Kokrak heeft na 233 toernooien eindelijk zijn eerste zege op de Amerikaanse proftour PGA te pakken. De 35-jarige Kokrak won de CJ Cup op de golfbaan van Shadow Creek in Las Vegas. Hij kwam na een slotronde van 64 slagen, 8 onder par, uit op een totaal van 268 slagen, 20 onder par. Kokrak had twee slagen minder nodig dan zijn eerste belager, zijn landgenoot Xander Schauffele.

Kokrak, 53e op de wereldranglijst, was in zijn carrière wel al drie keer als tweede geëindigd, maar in Las Vegas smaakte hij voor het eerst het zoet van de overwinning. “Eindelijk is het gelukt”, zei de golfer, die uitblonk in het putten. “Ik raakte de ballen goed en kreeg ze precies op de plek die ik wilde. Mooi dat al die trainingsarbeid die ik in het putten heb gestoken zich uitbetaalt.”