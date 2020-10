Everaert herkozen in besturen Europese en mondiale volleybalbond

Volleybalbestuurder Michel Everaert is voor vier jaar herkozen in zowel de Europese volleybalbond CEV als de mondiale federatie FIVB. De 57-jarige Everaert, die bij de Nederlandse volleybalbond directeur sportontwikkeling en evenementen is, zit al sinds 2015 in de besturen van beide overkoepelende organen.

Het bestuur van de Europese bond CEV, die zetelt in Luxemburg, bestaat uit negentien leden. Everaert werd op een congres in Wenen herkozen voor vier jaar en is aangesteld als een van de vicevoorzitters. De Serviër Aleksandar Boricic is voor een tweede termijn herkozen als voorzitter.

Verder is Everaert ook aangewezen als een van de acht Europese functionarissen die zitting nemen in het bestuur van de mondiale bond FIVB, die zijn hoofdkantoor heeft in het Zwitserse Lausanne. Ook deze bestuursfunctie mag hij de komende vier jaar uitoefenen.