Honkballers Dodgers verslaan Braves en bereiken World Series

De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben de World Series bereikt, de finale van het Amerikaanse profhonkbal (Major League Baseball). De ploeg versloeg in het beslissende duel van de halve finales in de play-offs Atlanta Braves met 4-3 en won daarmee de best-of-seven ook met 4-3.

De Dodgers treffen in de World Series Tampa Bay Rays, die in de andere halve finale Houston Astros uitschakelde. Dinsdag is al hun eerste confrontatie in het stadion van Arlington (Texas).

Voor Los Angeles Dodgers is het de derde keer in de laatste vier jaar dat ze de finale van de Major League halen. In 2017 ging de ploeg uit Californië ten onder tegen de Astros en in 2018 was Boston Red Sox beter.

Het stadion van Arlington vormde ook het decor voor wedstrijd zeven tussen de Dodgers en de Braves. De ploeg uit Atlanta, met de Antilliaan Ozzie Albies in de gelederen, stond na vijf innings 3-2 voor, maar met twee homeruns keerden de Dodgers de stand om in hun voordeel. Eerst was het in de zesde inning Enrique Hernandez die de bal over de hekken sloeg en een inning later deed Cody Bellinger hetzelfde.