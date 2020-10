Poolse renner Majka naar ploeg Pogacar

De Poolse wielrenner Rafal Majka vertrekt na dit seizoen bij Bora-hansgrohe en treedt in dienst van UAE Team Emirates, de ploeg van de Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar. De 31-jarige Majka heeft voor twee jaar getekend bij het WorldTour-team.

Majka is een erkend klimmer. Hij staat momenteel vijfde in het algemeen klassement van de Ronde van Italiƫ. Hij eindigde in 2015 als derde in de Ronde van Spanje, won drie etappes in de Tour en was twee keer de bergkoning.

“Met Rafal krijgt onze ploeg er een sterke klimmer bij”, zei teammanager Mauro Gianetti. “Naast een solide steun voor Tadej Pogacar, zal hij ook zijn persoonlijke ambities kunnen waarmaken”.

De Pool schikt zich in een dienende rol voor Pogacar, zei hij. “En als het even kan wil ik zelf goed presteren in koersen die me liggen, zoals de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta. Mijn grote droom is nog een medaille op het WK te winnen” aldus Majka, die in 2016 olympisch brons won in de wegrace van Rio.