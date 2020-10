Rechterhand wielrenner Alaphilippe 3 weken in het gips na crash

Wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft in een ziekenhuis in Herentals een geslaagde operatie aan zijn rechterhand ondergaan. Daar zaten een paar breukjes in na zijn crash in de Ronde van Vlaanderen. De Franse coureur van Deceuninck – Quick-Step zal drie weken gips moeten dragen om zijn gekwetste hand. Daarna begint hij met fysiotherapie.

Alaphilippe fietste zondag samen met de latere winnaar Mathieu van der Poel en nummer 2 Wout van Aert voorop toen hij tegen een langzaam rijdende motor aanreed. Hij zat in het laatste wiel en kon de motorrijder niet meer ontwijken. Van der Poel wist een fractie eerder een aanrijding nog net te voorkomen.

“De crash was een eng moment, en toen ik op de grond lag, dacht ik aan het ergste”, liet Alaphilippe maandag weten. “Gelukkig valt het mee. Ik ben de racedoktoren, maar ook de medische staf van de ziekenhuizen in Ronse en Herentals erg dankbaar voor alles wat ze de afgelopen 24 uur voor me hebben gedaan.”

Volgens zijn ploegbaas Patrick Lefevere had de motorrijder schuld aan het dramatische ongeval op ruim 30 kilometer van de finish. “Die motor van de bond had daar op die plek niets te zoeken”, bromde de boze Belg.

De betreffende motorrijder, als functionaris bezig aan zijn twintigste Ronde van Vlaanderen, noemde het maandag op Sporza een samenloop van omstandigheden. “Niemand treft blaam.” Hij bekende wel dat hij een slapeloze nacht had gehad door het incident. Hij heeft zich afgemeld voor de Driedaagse-De Panne, die hij dit jaar nog op de motor zou begeleiden. De Belg kreeg nog wel een foto van Alaphilippe toegestuurd. “Hij stak zijn duim omhoog in het ziekenhuis. Dat zijn dingen die de pijn verzachten.”