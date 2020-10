Team Jumbo-Visma start volgend jaar vrouwenwielerploeg

Team Jumbo-Visma begint volgend jaar met een eigen vrouwenwielerploeg. De formatie gaat onder een continentale licentie van start, aangezien de regelgeving van de wereldunie UCI een nieuwe ploeg niet toestaat direct tot de Women’s World Tour toe te treden.

Meervoudig wereldkampioene Marianne Vos is het uithangbord van de nieuwe ploeg, die verder bestaat uit Jip van den Bos, Riejanne Markus, Anouska Koster, Nancy van der Burg, Romy Kasper, Aafke Soet, Teuntje Beekhuis, Julie van de Velde, Pernille Mathiesen, Karlijn Swinkels en Anna Henderson.

De nieuwe vrouwenploeg is tot stand gekomen in samenwerking met hoofdsponsors Jumbo en Visma. Ook Parkhotel Valkenburg verbindt zich aan de formatie die volgend jaar aan mooie koersen verwacht te kunnen deelnemen.

Teammanager Richard Plugge liep al langer rond met de ambitie een vrouwenteam te starten. “De tijd is inmiddels rijp om daadwerkelijk aan de slag te gaan”, reageert hij. “Het is fantastisch om middels een eigen vrouwenploeg een grote bijdrage te gaan leveren aan het nationale en internationale vrouwenwielrennen. Met de komst van dit vrouwenteam maken we Team Jumbo-Visma compleet, waarbij we talentherkenning, talentontwikkeling en topsport op het hoogste niveau omarmen. Daarnaast is het fantastisch dat we hiermee ook jonge meiden op termijn perspectief kunnen bieden binnen ons opleidingsmodel.”

De ploeg komt onder leiding te staan van Esra Tromp, voormalig teammanager van Parkhotel Valkenburg. Zij kijkt met veel vertrouwen uit naar de komende jaren. “De doelstelling is om het beste vrouwenteam ter wereld te worden. Deze uitdaging heb ik met beide handen aangegrepen. Team Jumbo-Visma Women bestaat uit talent en ervaring en heeft een heel mooie balans. We gaan met de kennis en ervaring die binnen deze organisatie beschikbaar is een grote bijdrage leveren aan het vrouwenwielrennen.”

Naast Tromp gaat Team Jumbo-Visma samenwerken met Marco Postma, voormalig coach bij onder meer Cycling Academy Gelderland en de KNWU, en de Belgische Lieselot Decroix, ex-profwielrenster en bewegingswetenschapper. Zij gaan beiden aan de slag als racecoach. Voormalig profwielrenster Marieke van Wanroij, ook afkomstig van Parkhotel Valkenburg, neemt de rol van performancecoach op zich.