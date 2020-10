Wielerploeg Jumbo-Visma stapt over naar Cervélo

Wielerploeg Team Jumbo-Visma rijdt vanaf komend jaar op fietsen van Cervélo. De formatie neemt na zeven jaar afscheid van het Italiaanse merk Bianchi.

Ook de coureurs van de opleidingsploeg en rensters van de nieuwe vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma krijgen komend seizoen fietsen van Cervélo. De Nederlandse ploeg meldt een samenwerking voor meerdere jaren te zijn aangegaan.

“Het is een mooie stap voor ons team”, zegt algemeen directeur Richard Plugge van Team Jumbo-Visma. “Cervélo is een innovatief en vooruitstrevend merk. We zijn erg blij dat onze wielerteams vanaf volgend jaar op Cervélo rijden. Ik heb er vertrouwen in dat we samen verder kunnen bouwen aan de best mogelijke fiets. Samen innoveren en streven naar het allerbeste is onze dagelijkse doelstelling.”

“We kijken met vertrouwen uit naar de samenwerking met Cervélo”, vervolgde Plugge. “Het merk is onderdeel van Pon, net als wij een Nederlands wereldwijd opererend bedrijf. Het is mooi dat twee Nederlandse merken die wereldwijd impact maken elkaar hebben gevonden.”

“We willen daarnaast Bianchi alvast bedanken voor de samenwerking”, aldus Plugge. “Zij hebben ons de afgelopen jaren door dik en dun gesteund. Bianchi heeft bijgedragen aan het bouwen van de ploeg die we nu zijn en samen hebben we schitterende resultaten behaald. De Vuelta is onze allerlaatste wegwedstrijd op deze fiets. We gaan er alles aan doen om de samenwerking in stijl af te sluiten.”